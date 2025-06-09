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Şile'deki plajlar bayramda hareketlendi: Esnaf işlerin durgunluğundan şikayetçi

Şile'deki plajlar bayramda hareketlendi: Esnaf işlerin durgunluğundan şikayetçi

9.06.2025 11:35:00
Güncellenme:
DHA
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Şile'deki plajlar bayramda hareketlendi: Esnaf işlerin durgunluğundan şikayetçi

Kurban Bayramı tatilinde Akdeniz Ege gibi tatil bölgelerine gitmeyenler sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkarmak için Şile'yi tercih etti. Şile'de bulunan Ayazma ve Ağva'daki plajlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, Şile'ye araçlarıyla gelenler ilçe girişinde trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkarmak için Şile sahilini tercih etti. Yoğunluk Ayazma Plajıyla Ağva mahallesi sahilinde daha fazla gözlemlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bazı kişilerin yoğunluk yaşanan plajlar yerine Yeşilçay deresine girerek serinlemeyi tercih ettikleri de görüldü.

''OKULLARIN KAPANMASIYLA DAHA YOĞUN OLACAK''

Şile Turizm Derneği Başkanı Murat Bilgin; "Şile artık Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yaz sezonuna başladı. Bayram tatili olması dolayısıyla güzel günler geçiriyoruz. Ayrıca 21 Haziran sonrası okulların kapanmasıyla birlikte Şile’de daha yoğun hareketli günler olacağını düşünüyoruz.Ancak bizler tabi ki misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz ama kendilerinden ricamız insalık namına lütfen çöplerinizi çöp bidonlarına atarsanız, siz veya sizden sonra gelecek misafirlerimiz sahilimizi, denizimizi temiz tutarlarsa Şile’yi temiz tutarlarsa çok memnun oluruz " dedi.

''ESNAF AÇISINDAN İŞLER ZAYIF''

Esnaf İshak Muratoğlu ise "Eskiden daha neşeli daha güzel yaz sezonlarımız vardı. Yine de çevre illlere oranla Şile'nin yaz sezonu çok daha güzel. İnsanları buraya bekliyoruz. Şile halkının insnalara yardımcı olması gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Herkes gelen insanları müşteri gözüyle görüyor. Eskiye nazaran iş yok ama yine de şükürler olsun. Şile’den gelecek bekleyen insan yanılır. 3 ay yazı olup 9 ay kışı olan bir yerde hiçbir gelecek beklenmez. Sezonluk iş ölü bir iştir " diye konuştu. Şile Sivaslılar Dernek Başkanı Mehmet Öztürk ise, "Uzun yıllardır Şile’de yaşıyoruz aslen Sivaslıyım ama Şile'de yaşayan Şilelileriz. Ayazma Plajı'nın özelleştirilmesini istiyoıuz. Halk Plajıyla biraz daha şehrin dışında daha geliştirilip turizm kalitesinin kesinlikle artırılmasını istiyoruz " dedi.

İlgili Konular: #Şile #Kurban Bayramı #Plaj

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