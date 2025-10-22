Şile yolunda hafriyat kamyonunun dorsesinde yangın çıktı

Şile yolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede kamyonun dorsesini sardı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın saat 11:30 sıralarında Şile, Üvezli Köyü yolunda çıktı. İddiaya göre seyir halindeki hafriyat kamyonunun arka lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Sürücü alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ardından da kamyonun kupasını dorsesinden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında kamyonun dorsesinde hasar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.