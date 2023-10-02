Şile'de dere taştı: Tarım arazileri, seralar ve bungalovlar su altında kaldı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:12

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:38

İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu.

Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı.

Ağva'daki hasar havadan da görüntülendi.

Yağış sırasında ahırlarda mahsur kalan küçük baş hayvanların traktör ile taşındığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Su basan alanlarda ekiplerin çalışması sürüyor