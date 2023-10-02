Şile'de dere taştı: Tarım arazileri, seralar ve bungalovlar su altında kaldı

Şile'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Tarım arazileri ve evler su altında kaldı. Ekipler sel sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:12
Şile'de dere taştı: Tarım arazileri, seralar ve bungalovlar su altında kaldı
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İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu.

Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı.

Ağva'daki hasar havadan da görüntülendi.  

Yağış sırasında ahırlarda mahsur kalan küçük baş hayvanların traktör ile taşındığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Su basan alanlarda ekiplerin çalışması sürüyor


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Şile sağanak yağış

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