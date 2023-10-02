İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürdü
İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerine kadar sürdü. Bazı ilçelerde hafif şekilde yağan yağmur, bazı ilçelerde ise kuvvetli şekilde devam etti.
İstanbul'da dün su baskınlarına neden olan yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü.
Yağış dünkü kadar olmasa da bazı ilçelerde hafif şekilde bazı ilçelerde ise kuvvetli bir şekilde sabah saatlerine kadar sürdü.
Sağanak geçişlerinin yaşandığı D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde yağmura yakalanan sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
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