İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürdü

Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:17

Güncelleme: 02.10.2023 - 07:17

İstanbul'da dün su baskınlarına neden olan yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Yağış dünkü kadar olmasa da bazı ilçelerde hafif şekilde bazı ilçelerde ise kuvvetli bir şekilde sabah saatlerine kadar sürdü.

Sağanak geçişlerinin yaşandığı D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde yağmura yakalanan sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.