Şile'de endişeli bekleyiş: Balıkçı teknesi battı, bir kişi kayboldu!

Şile Limanı'ndan açılan balıkçı teknesinin batması sonucu Mehmet Yalçın adlı kişi denizde kayboldu. Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Şile'de endişeli bekleyiş: Balıkçı teknesi battı, bir kişi kayboldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:17

İstanbul'un Şile ilçesinde sabah saat 05.30 sıralarında bir tekne battı.

İddiaya göre, tek başına Şile Limanı'ndan tekne ile hareket eden Mehmet Yalçın yaklaşık bir mil açıklarda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayı duyan amatör balıkçı Engin Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda tekne limana yaklaşık 1 mil uzaklıkta ama ne olduğu bilinmiyoruz hava bayağı sisli. Birisi mi çarptı, kalp krizi geçirip denize mi düştü maalesef daha bilinmiyor. Sahil güvenlik ekipleri aramalara devam ediyor, hâlâ arıyorlar ne olduğunu bizde bilmiyoruz. İşin gerçeğini yakın zamanda Mehmet sağ salim çıkarsa öğreneceğiz. Allah kimsenin başına vermesin. Yardımsever bir arkadaştı, inşallah sağ salim çıkar. O yılların denizcisi bir şekilde formülünü bulur.”

Denizde kaybolan Mehmet Yalçın'ın eski profesyonel güreşçi olduğu ve lakabının ‘Pehlivan' olduğu öğrenildi. Mehmet Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bekleyen yakınları da ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.


İlgili Haberler

Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli
Meteoroloji açıkladı: 15 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!

Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler