Şile'de kaybolan balıkçıdan günler sonra acı haber: Cansız bedeni bulundu
Şile’de denizde teknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın (64)'ın cesedi arama çalışmalarının 8.gününde bulundu.
Mehmet Yalçın (64), 15 Kasım saat 05.30 sıralarında Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne, bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı.
Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi.
Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarının 8. gününde saat 11.00 sıralarında Mehmet Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset Şile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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