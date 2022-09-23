Araştırma: Dini inancı yüksek kişiler, cinsel ilişkide daha fazla tatmin oluyor
Kolombiya ve Exeter Üniversiteleri’nden bilim insanlarının araştırmasına göre; dini inancını güçlü yaşayan bireyler, sekste daha fazla tatmin oluyor. Bilim insanları, dini inancı daha yüksek kişilerde daha fazla cinsel tatmin görülmesinin, cinsel ilişki için ‘uygun bağlam’ hakkındaki tutumlardan kaynaklandığını tahmin ediyor.
İnsan cinselliği ve seksoloji alanını kapsayan hakemli akademik dergi The Journal of Sex Research’te yayımlanan bir araştırma, tartışma yaratacak bir sonucu ortaya koydu. Kolombiya ve Exeter Üniversiteleri’nden bilim insanlarının oluşturduğu ekip, dini inancı güçlü olan bireylerin daha yüksek cinsel tatmin yaşadığını açıkladı.
Bilim insanları, araştırmalarında İngiliz Ulusal Cinsel Tutumlar ve Yaşam Tarzları Araştırması’nın veri tabanında yer alan ve yaşları 18 ile 59 arasında değişen 4.313 erkek ve 6.370 kadının verilerini kullandı. Söz konusu verilerde erkeklerin yüzde 11’i, kadınların da yüzde 16’sı dini inancın ve dinin kendileri için son derece önemli olduğunu belirtiyordu.
DİNİ İNANCI GÜÇLÜ OLAN KİŞİLER, DAHA FAZLA CİNSEL TATMİN YAŞADIĞINI BELİRTTİ
WebTekno'nun aktardığı habere göre; verileri incelenen kişilerin yarısı evli, yüzde 17’si partneriyle yaşıyor, yüzde 5’i ise sabit bir partnere sahip değildi. Bu kişilerin üçte ikisinden fazlası, dini etkinliklere çok nadir katıldıklarını belirtti. Cinsel tatmin konusunda verilen cevaplar ise şaşırtıcı bir sonucu ortaya çıkardı.
Dini inancı güçlü evli kadınların daha yüksek cinsel tatmin bildirdiği görüldü. Fakat erkeklerde aynı durum belirgin bir şekilde görülmedi. Öte yandan elde edilen bir diğer sonuç da bekar ve dini inancı yüksek olan erkeklerin daha yüksek cinsel tatmin yaşadığı oldu.
Bireylerin ne kadar cinsel ilişkiye girdikleri sorusu ise tahmin edilebilir bir cevap ortaya koydu. Dini inancı yüksek olan erkek ve kadınlar, düşük olan kişilere göre daha az cinsel ilişkiye girdiğini bildirdi.
Bilim insanları, dini inancı daha yüksek kişilerde daha fazla cinsel tatmin görülmesinin, cinsel ilişki için ‘uygun bağlam’ hakkındaki tutumlardan kaynaklandığını tahmin ediyor. Bulguların cinsel davranış ve cinsel tatminin şekillenmesinde sosyokültürel normların önemini de hatırlattığı vurgulanıyor.
Not: Araştırmada verileri incelenen kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı hristiyanlık, geri kalanıysa farklı dinlere mensup bireylerdi.
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