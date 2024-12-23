Şile'de 'mayın' paniği: Yurttaşlar fark etti!
İstanbul'un Şile ilçesinde deniz mayını bulundu. Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Ağva Mahallesi'ndeki sahilde denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.
Mayının sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.
Etiketler: #Şile #mayın #deniz mayını
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- İnternetten alışverişi etkileyecek karar!