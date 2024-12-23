Şile'de 'mayın' paniği: Yurttaşlar fark etti!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:50

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:50

Ağva Mahallesi'ndeki sahilde denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

Mayının sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.