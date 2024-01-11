Silivri açıklarında asfalt tankerinde yangın!
Silivri açıklarında Liberya bayraklı asfalt tankerinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 2 kişi yaralandı.
Yunanistan'a seyir halinde olan Liberya bayraklı asfalt tankerinde dün 23.45 sıralarında Silivri açıklarındayken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Tekirdağ ve Ambarlı Liman Başkanlığı'na ait römorkörler sevk edildi.
Yangında hafif şekilde yaralanan 2 Türk personel tahliye edildi. Makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından tanker Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne götürüldü.
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