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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Silivrililere mesaj

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Silivrililere mesaj

30.06.2026 13:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Silivrililere mesaj

Tutuklu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "İyiyim, moralim yerinde Silivri'yi düşünüyorum. Sizleri özledim, umudumuzu koruyalım. Allah’ın izniyle yakın zamanda yine aranızda olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı el yazısı mesajında Silivrililere birlik, dayanışma ve umut çağrısında bulundu.

"SİLİVRİ'Yİ DÜŞÜNÜYORUM, SİZLERİ ÖZLEDİM"

Başkan Balcıoğlu, söz konusu mesajında, şunları kaydetti:

“Değerli Silivrili hemşehrilerim, belediyede çalışan kıymetli yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim. İyiyim, moralim yerinde Silivriyi düşünüyorum. Sizleri özledim, umudumuzu koruyalım. Allah’ın izniyle yakın zamanda yine aranızda olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin.”

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