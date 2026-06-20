Son Dakika... CHP'li Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı: Silivri Belediyesi'nde başkanvekili Yalçın Ekici oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde hareketli bir cumartesi sabahı yaşandı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin ardından, bugün gözler Silivri Belediye Meclisi'ne çevrildi.

İstanbul Valiliği'nin duyurduğu takvim doğrultusunda, Silivri İlçe Belediye Meclisi saat 10.00'da toplanarak oy verme işlemine başladı. Yeni başkanvekilini belirleyen oylamada, meclis üyelerinin parti dağılımı kritik bir önem taşıdı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarına göre, Silivri Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açık bir farkla çoğunluğu elinde bulunduruyordu.

Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Yalçın Ekici olurken seçimde AKP grubu aday çıkarmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Silivri Belediyesi'nde üçüncü turun sonucunda başkanvekili belli oldu.

CHP'nin adayı Yalçın Ekici, oyların çoğunluğunu alarak Silivri Belediyesi Başkanvekili seçildi.

İşte anbean yaşananlar...

12.10 | ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Silivri Belediyesi'nde üçüncü tur seçimleri sonuçlandı. Buna göre, CHP'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy alarak başkanvekili seçildi.

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy

11.30 | İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İlk turun ardından ikinci tur için oylamaya geçildi. İkinci turda da sonuçlar değişmedi.

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy

11.00 | İLK TUR SONUÇLARI

Silivri Belediyesi'nde ilk tur sonuçları belli oldu. 25 kişinin oy kullandığı seçimde CHP'nin adayı Ekici 20 oy aldı. Seçimde 5 oy boş kullanıldı.

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy

10.30 | OYLAMA BAŞLADI

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine başkanvekili seçiliyor. Oylama an itibari ile başladı.

NE OLMUŞTU?

Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan iddialar kapsamındaki soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen isimler için karar açıklanmış, Bora Balcıoğlu ile birlikte çok sayıda kişinin tutuklanmasına, bazı isimlerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Tutuklama kararının hemen ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, Balcıoğlu'nun hakkındaki "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" iddialarını içeren dosya nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunun ardından İstanbul Valiliği de devreye girerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Silivri İlçe Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanmasını kararlaştırmıştı.

YALÇIN EKİCİ KİMDİR?

1964 yılında Silivri’de doğdu. İlköğretim ve Liseyi Silivri’de tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde ön lisans eğitimi aldı. 1985 yılında Gelir İdaresi Başkanlığınca Silivri Vergi Dairesine atanarak Devlet Memurluğu görevine başladı. Memuriyeti esnasında Dernek Genel Kurullarında Hükümet Komiserliği görevinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanvekilliği ve Saymanlık görevleri yaptı. Silivri Alibey Mahallesi Öz Alibeyliler Derneği Başkanlığını halen sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.