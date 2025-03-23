Silivri Cezaevi nerede? Hangi siyasetçiler Silivri Cezaevi'nde?
Silivri Cezaevi'nin nerede olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Silivri Cezaevi nerede? Hangi siyasetçiler Silivri Cezaevi'nde?
Silivri Cezaevi'nin nerede olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Silivri Cezaevi'nde hangi siyasi isimlerin olduğu merak ediliyor. Peki, Silivri Cezaevi nerede? Hangi siyasetçiler Silivri Cezaevi'nde?
SİLVRİ CEZAEVİ NEREDE?
Silivri Cezaevi, İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alıyor. İstanbul’un batısında, şehir merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta konumlanmıştır.
HANGİ SİYASETÇİLER SİLVRİ CEZAEVİ'NDE?
Ümit Özdağ: Zafer Partisi Genel Başkanı.
Ahmet Özer: Esenyurt Belediye Başkanı.
Rıza Akpolat: Beşiktaş Belediye Başkanı.
Can Atalay: Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili.
Etiketler: #Silivri Cezaevi #nerede? #CEZAevi
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