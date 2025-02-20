Son Dakika... Özgür Özel'den Silivri ziyareti: 'Bana yapamadığını Özdağ'a yapıyor'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:29

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

"BANA YAPAMADIĞINI ONA YAPIYOR"

Özel ziyaretlerin ardından Silivri'de açıklama yapıyor. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir genel başkan duruyor. Dün dilekçe yazmış Adalet Bakanlığı'na. 'Günde 10'an fazla ziyaretçim geliyor, 10 defa üstümü arıyorlar, benim ağırıma gidiyor' diye. Böyle bir şey olmaz. Sayın Erdoğan'a mı sesleneyim? Olacak iş değil. Dokunulmazlığı yok, bana yapamadığını ona yapıyor.

Suat Toktaş'ı ziyaret ettim. Söz konusu bilirkişiye ulaşmak gazetecilik başarısıdır. Türkiye'nin en merak edilen adamını konuşturmuş. 22 gündür içeride tutuyorsunuz, boşu boşuna.

"OLMAYAN SUÇLA BİRİSİNİ İÇERİYE ALAMAZSINIZ"

Sayın Ayşe Barım'ı da ziyaret ettik. Kendisi şaşkınlık ve şoku üzerinden atabilmiş değil. Hukukçu arkadaşların bana verdiği nota göre Barım'ı etki ajanlığından suçluyorlar. Böyle bir düzenleme yapılmadı. Olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız.

Ümit Özdağ'da savcılık yetkisi yok, Ayşe Barım'da suç yok."

AYRINTILAR GELİYOR...