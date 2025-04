Tutuklamaların üzerinden 3 yıl geçti: Cezaevleri önünde 'Gezi'ye özgürlük' eylemi

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 26.04.2025 - 15:59

Mahkumiyetlerinin üçüncü yılını geride bırakan Gezi tutuklularının yakınları ve arkadaşları, Silivri Cezaevi ve Bakırköy Kadın Cezaevi'nin önünde eylem düzenledi, Gezi tutuklularının mesajlarını okudu

Gezi Parkı direnişine ilişkin açılan davada 25 Nisan 2022’deki kararla hapse mahkum edilen Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, şehir planlancısı Tayfun Kahraman, yapımcı Çiğdem Mater ve belgeselci Mine Özerden cezaevindeki üçüncü yılı doldurdu. “Gezi’ye Özgürlük Koordinasyonu” Silivri Cezaevi ve ardından Bakırköy Kadın Cezaevi önünde açıklama yaparak Gezi tutuklularının mesajlarını okudu. Gezi tutuklularının yakınları ve arkadaşları ve meslektaşlarından; hak savunucularından oluşan yaklaşık 70 kişinin ilk durağı Silivri’deki Marmara Cezaevi oldu.

KAVALA: SUÇLAMALARIN NE KADAR DÜZMECE OLDUĞU ANLAŞILDI

“Gezi için adalet”, “her yer taksim, her yer direniş”, “ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının yükseldiği eylemde ilk olarak 7 yılı aşkın süredir cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala’nın mesajı okundu. Kavala mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarla başlayıp yurttaşlara uzanan gözaltı ve tutuklama dalgasına ilişkin “son olaylar Gezi Davası’ndaki suçlamaların ne kadar düzmece olduğunun anlaşılmasını sağladı. Gezi Davası’nın kitlesel protestoları kriminalize etmek için kullanılmış olduğunu gösterdi” diyerek geleceğe dair umudunu “İnsan hayatı ve haysiyetine değer veren anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanıyorum” sözleriyle ifade etti.

ATALAY: GEZİ ARTIK HER YERDE

Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay da toplumun her kesiminden yurttaşın dahil olduğu eylemlere dikkat çektiği mesajında ‘Türkiye bu kuralsızlık ve hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz, demiştik ve gördük. Bir grup genç, İstanbul Üniversitesi’nin önünde kurulan barikatın eşiğinde yırttı o deli gömleğini ve milyonlar sel olup aktı meydanlara” diyerek Nazım Hikmet’in şiirine şöyle atıf yaptı: “Biz içeri düştüğümüzden beri, güneşin etrafında tam üç kere döndü dünya.Fakat gün ışıdı her şeye rağmen, biz içeri düştüğümüzden beri. Ve karanlığın kenarından onlar, Ağır ellerini toprağa basıp doğruldular yarı yarıya…”

KAHRAMAN: ADALETSİZLİK GENELLEŞİYOR

Tayfun Kahraman ise en önemli dayanağın umut olduğunu vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Adaletsizlik genelleşiyor, Silivri zindanına siyasi yelpazenin her renginden tutsak kapatılıyor. Muhalefet cephesi hiç olmadığı kadar birbirine yakın duruyor. 86 milyon için özgürlüğü yeniden inşa edeceğiz”

MATER: ORTAK DEĞERLERİ HATIRLAMA ZAMANI

İkinci durak Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı cezaevi oldu. Cezaevinin önünde polis ekipleri beklerken Mater ve Özerden’in mesajları okundu. Mater, “Mecburi hapishane turlarının en kısa zamanda bitmesini hepimiz için temenni ediyorum. Umuyorum bu saçma ve tuhaf zamanların sonuna yaklaşıyoruzdur” mesajını iletti. Özerden ise mesajında iklimin bir gün değişeceğini, şimdi ortak değerleri hatırlama zamanı olduğunu ifade ederek “Asgari müşterekte birbirimize güvenecek dili ve zihniyeti inşa edebilmemiz için özenli ve saygılı olabilmek çok önemli” dedi.

“UNUTMADIK, ALIŞMADIK, KABUL ETMİYORUZ''

“Gezi, bu ülkenin vicdanıdır, es¸itlik ve adalet için umududur” diyen Geziye Özgürlük Koordinasyonu’nun ortak açıklamasını, Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar ve İletişimci Yasemin Bektaş okudu. Atlar ve Bektaş, “Adalet için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz! Sözümüz var: Bu adaletsizlik sona erecek, bu dayanışma büyüyecek ve bu hikâye umutla tamamlanacak” dedi.