Silivri’de çimento fabrikası tehlikesi... Uzmanlardan 'ölümcül hastalık' uyarısı!

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde, Boğaziçi Çimento tarafından yerleşim alanlarına yalnızca 575 metre mesafede inşa edilen çimento fabrikası, halk sağlığı ve çevre güvenliğini tehdit ediyor.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Silivri Temsilcisi Dr. Fethi Bozçalı, “Astım krizlerine, kronik bronşitlerin alevlenmelerine, kalp krizi, inme gibi ölümcül hastalıkları tetiklenmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Çimento üretiminin aşamalarında farklı kirleticilerin ortaya çıktığını söyleyen Bozçalı, “Kirleticiler, insanlarda solunum sistemi başta olmak üzere dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, deri hastalıkları, alerjik hastalıklar, enfeksiyonlar ve birçok organda kanser oluşturma riski taşımakta. İnme, kalp krizi gibi ölümcül hastalıklardan, bağışıklık sisteminin bozukluğuna kadar birçok anormalliklere yol açabilir” diye konuştu.