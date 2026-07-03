Silivri'de tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel Tekirdağ'a nakledildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Manşet Aydın'ın haberine göre, Ömer Günel'in Tekirdağ'daki cezaevinde 16 kişilik bir koğuşa yerleştirildi.

Soruşturma kapsamında yargılama süreci ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Mart 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan Ömer Günel, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Günel, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşmıştı. Günel, yaptığı paylaşımda, "Korkmayacağım, yılmayacağım, bir adım dahi geri adım atmayacağım!" ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetmişti.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

Hakimlik; Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş, Şehir Plancısı Meral Celep, eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın tutuklanmasına karar verirken, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan'ı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Günel ve avukatları ise suçlamaları reddederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi soruşturmanın siyasi nitelik taşıdığını savunmuştu. Yargılama süreci ise devam ediyor.