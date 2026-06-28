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Silivri'de yerleşim yerlerinin yakınındaki otluk alanda yangın!

Silivri'de yerleşim yerlerinin yakınındaki otluk alanda yangın!

28.06.2026 13:36:00
Güncellenme:
DHA
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Silivri'de yerleşim yerlerinin yakınındaki otluk alanda yangın!

İstanbul Silivri'de otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Diğer yandan rüzgarın da etkisiyle alevler otluk alanda hızla yayılmaya başladı.

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İstanbul'un Silivri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevredeki bazı binaların tedbir amacıyla tahliye edilmesi için yurttaşlara uyarıda bulunuldu.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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BİNALARIN TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN UYARI

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine görevliler, çevrede bulunan binaların tahliye edilmesi için yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan yangının çıkış anları çevrede bulunan yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlgili Konular: #Yangın #silivri