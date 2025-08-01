Silivri TEM Otoyolu'nda yangın

Silivri'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle TEM bağlantı yolunun kenarında otluk alanda sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayarak büyüdü.

Yangının büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş alana yayıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangından çıkan yoğun duman nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu kısa süre için trafiğe kapatıldı.

Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.