Eski Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in kadına darp davası: Beraat etti

Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:37

Güncelleme: 03.10.2024 - 14:45

İstanbul Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri'nin 957. hafta eyleminde Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın danışmanı Ekinsu Devrim Danış’ı darp ederek gözaltına aldığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski Müdürü Hanifi Zengin'in, "Kadına karşı kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Şu anda Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olan Hanifi sanık Zengin ile müşteki Ekinsu Danış duruşmaya katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu.

"BERAAT VERİLMESİ HALİNDE..."

Ekinsu Danış'ın avukatı Elif Ergin, beraat talepli mütalaaya karşı beyanında sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluştuğunu, sanığın zor kullanma yetkisini aştığını, mahkemenin mütalaaya uygun şekilde karar vermesi durumunda karanlıkta bırakılan ve aydınlatılmamış dosyaların arasına bir yenisinin daha ekleneceğini ve bu tip suçların cezasız bırakıldığı adaletsiz yargı kararlarının da yerleşik hale gelmesine neden olacağını ifade ederek, sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, Hanifi Zengin'in üzerine atılı "Kadına karşı kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatına hükmetti.

"ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ"

Duruşmanın ardından kararı Cumhuriyet'e değerlendiren avukat Elif Ergin, etkin bir yargılama sürecinin yürütülmediğini, ısrarlı taleplerine karşın müvekkilinin gözaltına alınma anına ilişkin kamera görüntülerinin dosyaya sunulmadığını ifade etti. Avukat Ergin, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ın tanıklık beyanı, darp ve sağlık raporları ile gözlemci kuruluşların raporlarına karşın beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.