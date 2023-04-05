Silivri'de doktoru darbedenlerin dolandırıldığı ortaya çıktı

Silivri’de özel bir hastanede doktor olan Hasan Maral’ı levye ile darbeden Ersin Y. ile Rıdvan D.,'nin, doktor Maral'ın kardeşi tarafından yatırım vaadiyle 750 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:05
Silivri'de doktoru darbedenlerin dolandırıldığı ortaya çıktı
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Silivri Mimarsinan Mahallesi’ndeki özel bir hastanede önceki gün Ersin Y. ve Rıdvan D. isimli 2 kişi hastane doktorlarından Hasan Maral’ın odasına girdi. Ersin Y. ve Rıdvan D., önce Maral’la tartıştı daha sonra ise odanın kapısını kapatarak Maral’ı darbetmeye başladılar.

GÜVENLİK KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİREBİLDİ

Maral'ın odasından gelen bağrışmalar üzerine güvenlik görevlileri polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik görevlileri bu sırada Maral’ın odasının kapısını kırarak içeri girdi.

Maral’ın levyeyle darbedildiğini gören güvenlik görevlileri şüphelileri durdurarak odadan çıkardı. 2 şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri için Emniyet'e götürülen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda Ersin Y. ile Rıdvan D.’nin Hasan Maral’ın kardeşi Ü.M. tarafından forex yatırım vaadiyle 750 bin lira dolandırıldığı, Ü.M.’ye ulaşamayan şüphelilerin bu sebeple doktor Hasan Maral’ın odasını giderek darbettiği ortaya çıktı.


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