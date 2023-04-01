Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: Doktorlar akın akın Almanya'ya...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler“ dediği doktorlar Alman hastanelerini doldurdu.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00
Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: Doktorlar akın akın Almanya'ya...
Abone Ol google-news

Ülkedeki Türk doktorların oranı bütün yabancı ülkeleri geride bıraktı. Hemen her hastanede artık Türk doktorlar çalışıyor, Almanya’da çok pahalı olan alanlarda klinikler açılıyor. Geçen yıl 1341’i pratisyen, 1344’ü uzman olmak üzere 2 bin 685 Türk doktor Türk Tabipler Birliği’nden “İyi Hal Belgesi” aldı. 

Almanya’nın Türkiye’den sağlık sektörü çalışanları için şartları kolaylaştırması, Türk doktorların bu ülkeye gidişini tetikliyor. Hükümetin, yabancıların daha kolay vize almasına ilişkin hazırladığı “Nitelikli işgücü alımına ilişkin” yasa tasarısı kanunlaşırsa, sayının daha da artması ve hemşirelerin de Almanya’yı tercih etmesi bekleniyor. 



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Doktor

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan İYİ Parti'ye saldırıya ilişkin tek kelime etmedi, Millet İttifakı'nı hedef aldı

Son dakika... Erdoğan İYİ Parti'ye saldırıya ilişkin tek kelime etmedi, Millet İttifakı'nı hedef aldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının üzerinden saatler geçti... Erdoğan ve Bahçeli hâlâ sessiz

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının üzerinden saatler geçti... Erdoğan ve Bahçeli hâlâ sessiz
Son dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Erdoğan'a çağrı: 'Bir kez daha uyarıyorum...'

Son dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Erdoğan'a çağrı: 'Bir kez daha uyarıyorum...'

En Çok Okunan Haberler