Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: Doktorlar akın akın Almanya'ya...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler“ dediği doktorlar Alman hastanelerini doldurdu.
Ülkedeki Türk doktorların oranı bütün yabancı ülkeleri geride bıraktı. Hemen her hastanede artık Türk doktorlar çalışıyor, Almanya’da çok pahalı olan alanlarda klinikler açılıyor. Geçen yıl 1341’i pratisyen, 1344’ü uzman olmak üzere 2 bin 685 Türk doktor Türk Tabipler Birliği’nden “İyi Hal Belgesi” aldı.
Almanya’nın Türkiye’den sağlık sektörü çalışanları için şartları kolaylaştırması, Türk doktorların bu ülkeye gidişini tetikliyor. Hükümetin, yabancıların daha kolay vize almasına ilişkin hazırladığı “Nitelikli işgücü alımına ilişkin” yasa tasarısı kanunlaşırsa, sayının daha da artması ve hemşirelerin de Almanya’yı tercih etmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan ilk açıklama
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Evde 6 kişi ölü bulundu
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi