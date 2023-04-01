Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: Doktorlar akın akın Almanya'ya...

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Ülkedeki Türk doktorların oranı bütün yabancı ülkeleri geride bıraktı. Hemen her hastanede artık Türk doktorlar çalışıyor, Almanya’da çok pahalı olan alanlarda klinikler açılıyor. Geçen yıl 1341’i pratisyen, 1344’ü uzman olmak üzere 2 bin 685 Türk doktor Türk Tabipler Birliği’nden “İyi Hal Belgesi” aldı.

Almanya’nın Türkiye’den sağlık sektörü çalışanları için şartları kolaylaştırması, Türk doktorların bu ülkeye gidişini tetikliyor. Hükümetin, yabancıların daha kolay vize almasına ilişkin hazırladığı “Nitelikli işgücü alımına ilişkin” yasa tasarısı kanunlaşırsa, sayının daha da artması ve hemşirelerin de Almanya’yı tercih etmesi bekleniyor.



