Son dakika... Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberi... Selim ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandığı kazada 23 kişi yaralandı. Kars Valisi Ziya Polat, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.
Erzurum-Kars karayolunda Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında saat 13.45 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İzmir'den Kars'a gitmekte olan 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan 23 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Erzurum-Kars kara yolu Selim/Oluklu köyü mevkiİinde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.”
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