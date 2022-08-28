Silivri'de inşaatın 6. katından düşen 15 yaşındaki Ali öldü

28 Ağustos 2022 Pazar, 10:21

Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan inşaatta, 27 Ağustos Cumartesi sabah saat 08.00 sıralarında; inşaatta çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali K. henüz belirlenemeyen nedenle 6. kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurum'una götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

İNŞAAT FİRMASI SORUMLULARI EMNİYET'TE

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mühendis Mustafa A., 18 yaşından küçük çocuğu çalıştırmaktan dolayı gözaltına aldı. Mustafa A. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan inşaat firmasının sorumluları ile belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.