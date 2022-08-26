Beyaz eşya satışları temmuzda da düştü
TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya satışları temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerken ihracat yüzde 7 düşüş kaydetti.
Beyaz eşya sektöründe temmuz ayı iç satış, ihracat ve üretimde kayıpların yaşandığı bir ay oldu.
TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya iç satışları temmuzda yıllık yüzde 2 geriledi. İhracatta aynı dönemde yüzde 7'lık kayıp olurken üretim de yüzde 4 azaldı.
Yılın ilk yedi ayı itibarıyla iç satış ve ihracak olmak üzere toplam satışların bir önceki yıla göre yüzde 2 daralırken satış adedi 19 milyon 361 bin 159 oldu.
"TAKSİT SAYISI ARTIRILMALI"
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "İç satışlardaki düşüşün üretimi etkilebeyebileceği dikkate alındığında, kredi kartı taksit sayılarının artırılması ve ÖTV'nin kaldırılması yararlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Dinçer, lokomotif konumdaki sektör için maliyet yükü oluşturan korumacı önlemlerin de tekrar değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
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