Hindistan'da köpeklerini gezdirmek için devlet stadyumunu kapattıran bürokrat çift sürüldü
Hindistan'ın Delhi şehrinde köpeklerini gezdirmek için devlet tarafından işletilen bir stadyumu kapattıran üst düzey bürokrat karı koca, ülkenin farklı yerlerine sürüldü.
The Indian Express'in haberine göre, Delhi hükümetinde görevli üst düzey yetkili Sanjeev Khirwar ve eşi Rinku Dugga'nın boşaltılan stadyumda köpeklerini gezdirdikleri sırada çekilen fotoğrafın basına yansıması sonrası tepkiler büyüdü.
Çiftin, devlet tarafından işletilen Thyagraj Stadyumu'nu köpeklerini gezdirmek için kullandığı ve bunun için sporcuları antrenmanlarını erken bitirmeye zorladığı iddia edildi.
İddialar üzerine harekete geçen Hindistan İçişleri Bakanlığı, Khirwar'ı Arunaçal Pradeş eyaletine, eşi Dugga'yı ise Ladakh bölgesine sürdü. Çiftin yeni görev yerleri arasında yaklaşık 3 bin 200 kilometre mesafe olduğu bildirildi.
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