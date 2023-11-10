Silivri'de yangın paniği: Villanın çatısı alev alev yandı
Silivri'de bir villanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir sitedeki 2 katlı villanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilat sırasında çıktığı düşünülen yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
YARALANAN OLMADI
Bölgeye Silivri ve Büyükçekmece İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
Yangında yaralanan olmazken, villada hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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