Meteoroloji ve valilik uyardı, İstanbul'u sağanak vurdu: Silivri'de yol ve bahçeleri su bastı, hayat durdu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 21:06

Güncelleme: 26.06.2023 - 21:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Haziran 2023 hava durumu raporunda İstanbul'un Avrupa Yakası için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Kurumdan yapılan uyarıda, "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Avrupa Yakası'ndaki 4 ilçeyi uyarmıştı. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

BÜYÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ'DE SAĞANAK ETKİSİ

Uyarıların ardından Silivri ve Büyükçekmece'de sağanak etkili olmaya başladı. Islanmamak için birçok kişinin yol kenarındaki ağaçların altına sığındığı görüldü. D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.

SİLİVRİ'DE YOLLAR NEHRE DÖNDÜ

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.