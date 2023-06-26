Meteoroloji'den İstanbul ve Tekirdağ için 'sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliği, 4 saat içinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ve Tekirdağ’ın doğusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış olabileceği duyurdu.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:59
Meteoroloji'den İstanbul ve Tekirdağ için 'sağanak' uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yurttaşların tedbirli olması istendi.

Öte yandan İstanbul Valiliği de Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ve Tekirdağ’ın doğusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış olabileceği duyurdu.

"DİKKATLİ OLUNMALIDIR"

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), Tekirdağ’ın doğusu (Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray) ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."


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