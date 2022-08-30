Silivri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

30 Ağustos 2022 Salı, 09:23

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde Edirne istikametinde 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde bekleyen 33 EJP 05 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan yabancı plakalı TIR, seyir halindeki 34 RV 7139 plakalı minibüse çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada TIR içerisindeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.