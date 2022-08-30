Silivri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul'da, Silivri TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR seyir halindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde Edirne istikametinde 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde bekleyen 33 EJP 05 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle savrulan yabancı plakalı TIR, seyir halindeki 34 RV 7139 plakalı minibüse çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada TIR içerisindeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, Peker’i doğruladı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı