Gaziantep'te feci kaza... İki yolcu otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
Gaziantep’te gece saatlerinde aynı yönde seyir halinde olan iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yukarıbeylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman Yolu üzeri şehir merkezi istikametinde, 28 Ağustos Pazar günü gece geç saatlerde aynı yönde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüslerinden biri diğerine arkadan çarptı.
12 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Meydana gelen kaza sonucu büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların genel durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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