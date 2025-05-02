Silivri’deki tutuklu gençlerden çağrı: “Unutulduğumuz izlenimine kapılıyoruz”

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

İBB’ye yönelik operasyonlar sonrası başlayan eylemlerde gözaltına alınan onlarca öğrenci Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Tutuklu gençlerden Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ege Arifoğlu gazetemize mektup yolladı. 35 gündür cezaevinde olduğunu belirten Arifoğlu, “Bu süreçte; ailemden, sevdiklerimden ve okulumdan çok uzak kaldım” dedi.

Henüz iddianamesinin yazılmadığının altını çizen Arifoğlu, “Çok büyük bir belirsizlik içindeyim. Biz cezaevindeki gençler olarak bir süredir unutulduğumuz izlenimine kapıldık. Sizlerden ricam bu durumu asla normalleştirmemeniz ve gündemden düşürmemeniz” talebinde bulundu.

Arifoğlu ve tutuklu arkadaşlarını ziyaret eden Av. Harun Karabay, “Ege, yanındaki iki öğrenci arkadaşıyla birlikte tutuklu. Ancak hala Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni verilmediğinden ötürü savcılık iddianame hazırlayıp dava açamıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, bu öğrenciler idarenin, Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesinden ötürü tutuklu durumdalar. İzin verilse ve iddianame hazırlansa, yargılama başlasa bu öğrenciler tahliye edilecek ve eğitimlerine devam edecekler” ifadelerini kullandı.

‘YANLIŞ YAPMADILAR’

İdarenin keyfi uygulaması sebebiyle bu öğrencilerin sınavlarına girmesi engellendiğini ve eğitimlerinin sekteye uğrandığını belirten Av. Karabay, “Onların da tek isteği, yargılamanın başlaması. Ege ve öğrenci arkadaşları, herhangi bir yanlış yapmadıklarının farkında, Türkiye Cumhuriyeti anayasası kanunlarıyla güvence altına alınmış ifade özgürlüklerini ve gösteri özgürlüklerini kullanırken gözaltına alınmış ve tutuklanmışlar. Bu durumun bir an önce sona erdirilmesi ve Ege ve tüm diğer öğrencilerin özgürlüklerinin geri verilmesi gerekmektedir” dedi.