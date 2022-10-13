Silivri'den İstanbul Havalimanı'na otobüs seferleri başladı
İstanbul Havalimanı’na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren Havaist, gelen talepler doğrultusunda havalimanı ile Silivri arasında karşılıklı tarifeli otobüs seferlerine başladı.
HVİST-7 numaralı Silivri hattında sefer yapacak otobüsler, Marmara Cezaevi’nden kalkış yaparak sırasıyla, Silivri Çarşı (Çorlu Durağı), Silivri Terminal, Selimpaşa, Kumburgaz ve Çatalca Devlet Hastanesi’ne uğrayarak havalimanına ulaşacak.
İstanbul Havalimanı’ndan Silivri yönüne gitmek isteyen yolcular havalimanında ulaşım katında 7 numaralı perondan otobüslere binebilecekler.
Yolcular, 70 lira olarak belirlenen biletlerini şirketin internet sitesi üzerinden ya da Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak, veya belirli ara duraklardan nakit ve araca binişte kredi-banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.
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