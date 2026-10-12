Cumhuriyet Gazetesi Logo
Silopi Belediyesi meclis toplantısında kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu

Silopi Belediyesi meclis toplantısında kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu

12.10.2026 19:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Silopi Belediyesi meclis toplantısında kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu

Şırnak'ta Silopi Belediye Meclisi toplantısında, belediye başkan yardımcısı ile meclis üyeleri arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda ek bütçe gündem maddesinin görüşüldüğü sırada, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı tepkileri nedeniyle büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga, toplantıdakilerin araya girmesiyle son buldu.

İlgili Konular: #kavga #Şırnak #Silopi