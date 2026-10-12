Silopi Belediyesi meclis toplantısında kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda ek bütçe gündem maddesinin görüşüldüğü sırada, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı tepkileri nedeniyle büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga, toplantıdakilerin araya girmesiyle son buldu.