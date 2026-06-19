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Silvan'da Rojin Kabaiş Parkı'na silahlı saldırı

Silvan'da Rojin Kabaiş Parkı'na silahlı saldırı

19.06.2026 10:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Silvan'da Rojin Kabaiş Parkı'na silahlı saldırı

Diyarbakır Silvan'da Rojin Kabaiş Parkı’ndaki tabelaya yapılan saldırı tepkilere neden oldu. Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen, saldırının “tüm kadınlara yapılmış bir saldırı” olduğunu belirterek olayı kınadı. Park isminin mecliste oy birliğiyle verildiği hatırlatılırken, olayın failleri henüz belirlenemedi.
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Van’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in adının verildiği parktaki tabelaya bir saldırı gerçekleştirildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Rojin Kabaiş’in fotoğrafına zarar verilmesine Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen tepki gösterdi.

Esen yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"BU SALDIRI TÜM KADINLARA YAPILMIŞTIR"

Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen, Kürtçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu Silvan'a yakışmıyor

Rojin Kabaiş Parkımızda, Rojin'in resmine yönelik saldırı, Rojin'in şahsında tüm kadınlara yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri şiddetle kınıyorum.

Kadınlara; Yerel Yönetimlerde kadın mücadelesi sonucunda yürütülen iş ve çalışmalara saygı gösterilmelidir.

Silvan bu değildir, bu Silvan’a yakışmaz!"

NE OLMUŞTU?

Silvan Belediyesi, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada parkın isminin meclis kararıyla ve oy birliğiyle alındığını belirtmişti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Belediyemiz Kasım ayı Meclis toplantısı kararıyla, ilçemizin Yenişehir Mahallesi 5 ada 22 nolu parsel ve 5 ada 31 nolu parselde bulunan parka isim verildi. Mecliste yapılan oylama sonucunda parka, ekim ayında Van’da faili meçhul bir şekilde kaybolan ve 18 gün sonra cenazesi Van Gölü kenarında bulunan Rojin Kabaiş’in ismi verildi. Kadın meclis üyeleri tarafından kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Rojin Kabaiş ismi önerildi ve tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi."

İlgili Konular: #diyarbakır #Rojin Kabaiş