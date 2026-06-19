Silvan'da Rojin Kabaiş Parkı'na silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Van’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in adının verildiği parktaki tabelaya bir saldırı gerçekleştirildi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Rojin Kabaiş’in fotoğrafına zarar verilmesine Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen tepki gösterdi.
Esen yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"BU SALDIRI TÜM KADINLARA YAPILMIŞTIR"
Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen, Kürtçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu Silvan'a yakışmıyor
Rojin Kabaiş Parkımızda, Rojin'in resmine yönelik saldırı, Rojin'in şahsında tüm kadınlara yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri şiddetle kınıyorum.
Kadınlara; Yerel Yönetimlerde kadın mücadelesi sonucunda yürütülen iş ve çalışmalara saygı gösterilmelidir.
Silvan bu değildir, bu Silvan’a yakışmaz!"
EV BI FARQÎNÊ NAKEVE— Kadrî Esen (@kadriesen1) June 17, 2026
Êrîşa ku li Parqa me ya Rojîn Kabaîş li wêneyê jina ciwan Rojîn hatiye kirin di şexsê Rojîn de li hemû jinan hatiye kirin. Kes ango kesên vê êrîşê pêk anîne bi tundî şermezar dikim.
Divê ku rêz li jinan; kar û xebatên di encama têkoşîna jinan de li… pic.twitter.com/MC8O9hbykj
NE OLMUŞTU?
Silvan Belediyesi, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada parkın isminin meclis kararıyla ve oy birliğiyle alındığını belirtmişti.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Belediyemiz Kasım ayı Meclis toplantısı kararıyla, ilçemizin Yenişehir Mahallesi 5 ada 22 nolu parsel ve 5 ada 31 nolu parselde bulunan parka isim verildi. Mecliste yapılan oylama sonucunda parka, ekim ayında Van’da faili meçhul bir şekilde kaybolan ve 18 gün sonra cenazesi Van Gölü kenarında bulunan Rojin Kabaiş’in ismi verildi. Kadın meclis üyeleri tarafından kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Rojin Kabaiş ismi önerildi ve tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi."