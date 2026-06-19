Silvan'da Rojin Kabaiş Parkı'na silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Van’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in adının verildiği parktaki tabelaya bir saldırı gerçekleştirildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Rojin Kabaiş’in fotoğrafına zarar verilmesine Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen tepki gösterdi.

Esen yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"BU SALDIRI TÜM KADINLARA YAPILMIŞTIR"

Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen, Kürtçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu Silvan'a yakışmıyor

Rojin Kabaiş Parkımızda, Rojin'in resmine yönelik saldırı, Rojin'in şahsında tüm kadınlara yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri şiddetle kınıyorum.

Kadınlara; Yerel Yönetimlerde kadın mücadelesi sonucunda yürütülen iş ve çalışmalara saygı gösterilmelidir.

Silvan bu değildir, bu Silvan’a yakışmaz!"

EV BI FARQÎNÊ NAKEVE



Êrîşa ku li Parqa me ya Rojîn Kabaîş li wêneyê jina ciwan Rojîn hatiye kirin di şexsê Rojîn de li hemû jinan hatiye kirin. Kes ango kesên vê êrîşê pêk anîne bi tundî şermezar dikim.



Divê ku rêz li jinan; kar û xebatên di encama têkoşîna jinan de li… pic.twitter.com/MC8O9hbykj — Kadrî Esen (@kadriesen1) June 17, 2026

NE OLMUŞTU?

Silvan Belediyesi, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada parkın isminin meclis kararıyla ve oy birliğiyle alındığını belirtmişti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: