Simav’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 4 araç ve 1 elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:39
Simav’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, sanayi kavşağına hızlı ve kontrolsüz bir şekilde giren K.C.(65) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen U.A.(53) yönetimindeki araca, ardından elektrikli motosiklete çarptı.

4 araç ve 1 elektrikli motosikletin karıştığı kazada araç sürücüleri K.C.(65), U.A.(53) ve motosiklet üzerinde bulunan C.Ş.(14), M.Ş.(53), M.S.(75) ve M.S.(76) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


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