Kütahya’da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kütahya’da, hayali daire satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 gün önce şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri belirtildi.
39 suç kaydı bulunan M.E. (32), 19 suç kaydı bulunan H.E. (35), 35 suç kaydı bulunan M.E. (48), 47 suç kaydı bulunan M.Ö. (24), 4 suç kaydı bulunan M.Ö.Y. (36), 3 suç kaydı bulunan E.İ.K. (24) ve Ö.V.Ç.’nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
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