Simit fırınından 200 tepsi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Eskişehir'de bir simit fırınına ait tepsileri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Zanlının, ifadesinde tepsileri hurdacı S.C'ye 13 bin liraya sattığını söylediği öğrenildi.
Çankaya Mahallesi'nde, arka kapısı zorlanarak içeri girilen fırından 600 bin lira değerindeki 200 tepsi çalındı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından şüpheli Hamdi K'yi Ihlamurkent Mahallesi'nde yakaladı.
13 BİN LİRAYA SATMIŞ
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde tepsileri hurdacı S.C'ye 13 bin liraya sattığını söylemesi üzerine bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Hamdi K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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