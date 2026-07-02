Şimşek, otoyollar için ‘ön hazırlık çalışmaları yürütülebildiğini’ belirtti: Özelleştirme işareti!

İzmir Çevre Yolu’nun özelleştirileceği iddiaları Meclis gündemine taşındı. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “İzmir Çevre Yolu’nun işletme hakkının özel sektöre devredilmesine yönelik olarak bakanlığınızın bilgisi, onayı veya yürüttüğü herhangi bir mali analiz çalışması bulunmakta mıdır ?” sorusunu yöneltti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yanıtında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet veren çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya yürütülen bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Şimşek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve KGM’nin, otoyolların iyileştirilmesi, kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması ile sürdürülebilir işletme modelinin oluşturulmasına yönelik olarak özelleştirme veya benzeri yöntemler kapsamında ön hazırlık çalışmalarını yürütebildiğini kaydetti. Şimşek, “Bu kapsamda, ÖİB tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmesine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli olarak yapılmaktadır” dedi.