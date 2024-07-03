Sinan Ateş cinayeti davasında 3. duruşma günü

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:20

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:48

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında tutuklu 22 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde yargılanması sürüyor.

Davanın ilk iki duruşması 22 sanıktan 21’inin savunmalarını yapmasıyla sürdü. Bugün davanın 3. duruşması yapılacakken, tutuklu sanık Umut Ersoy’un savunması yapması ve avukatların ifadelerine geçilmesi bekleniyor.

‘BUR-DA-YIM’

Duruşma başlamadan önce kâtip sanık yoklaması aldı. Azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep isminin okunmasına karşılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak, “Bur-da-yım” dedi.

ATEŞ AİLESİ DE KATILDI

Duruşmaya Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş de katıldı. Ateş ailesi şikâyetçi kısmında oturdu.

BABACAN AYŞE ATEŞ'İN YANINA OTURDU

Davanın 3. duruşmasına DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan da katıldı. Babacan Ayşe Ateş’in yanına oturdu. Babacana partisinin genel başkan yardımcıları Mustafa Yeneroğlu, Mehmet Emin Ekmen ile parti sözcüsü İdris Şahin geldi. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan yine duruşmaya katılan siyasetçi oldu.

DAVA GEÇMİŞİ

Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor. Eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.