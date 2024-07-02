Sinan Ateş davasında ikinci gün… Sanıklar savunmalarını yapmaya devam ediyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:37

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:21

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin açılan davanın dün yapılan ilk duruşmasını tutuklu 8 sanık savunmasını yapmıştı. Bugün devam eden duruşmada sanıkların savunmalarını yapmaya devam ettikleri bildirildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu yargılanan ve savunmalarını yapacak sanıkların isimleri şöyle:

Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yücel, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Serdar Öktem, Caner Günay, Emre Yüksel, Umut Ersoy, Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensay Aykal

Öte yandan devam eden dava için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kampüs yolu boyunca trafik ve çevik kuvvet polisleri konuşlandırıldı.

SANIKLAR ÖNCEKİ İFADELERİNİN ÇOĞUNU REDDETTİ

Ateş davasının dün yapılan ilk duruşmasında tetikçi Eray Özyağcı ilk defa Doğukan Çep'in emriyle her şeyi yaptığını iddia etti.

Azmettirici olarak yargılanan Çep de Sinan Ateş'e hakkındaki bir davadan dolayı yardım talep ettiğini ve bunun sonucunda Ateş'in kendisinden 650 bin TL aldığını ve geri ödememesi nedeniyle saldırıyı planladığını ifade etti.

MİLLETVEKİLİ TARTIŞMASI

Davanın ilk duruşmasında “tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanan Doğukan Çep, Eray Özyağcı, Suat Kurt ve Vedat Balkaya dâhil 8 sanık savunmasını verdi. Davanın bugünkü duruşması da sanık savunmalarıyla başlandı. Sanık avukatları duruşma öncesinde “şikâyetçi avukatlarının sorularına ve yorumlarında itiraz haklarının bulunduğunu” belirterek, “milletvekillerinin şikâyetçi sıralarında oturmasına” karşı çıktı. Mahkeme başkanı, “itiraz haklarına engel olunmadığını” belirtti ve “milletvekillerinin güvenliğinin sağlanması için orada oturtulduklarını” açıkladı.

''ERAY'I VE DOĞUKAN'I TANIMIYORUM''

Avukatların itirazlarının ardından duruşma Özyağcı’yı İstanbul’dan Ankara’ya getiren iki polis memurundan biri olan sanık Murat Can Çolak, Özyağcı’yı tanımadığını söyleyerek, “Özyağcı’yı ilk defa orada gördüm. Gelenbey’in arkadaşı olduğunu söyledi. Gelenbey, abisiyle sorunları olduğunu, onunla konuşacağını belirtti. Benim de eşimi İzmit’ten almam gerekiyordu. Gelenbey bana, ‘Ankara’ya gidelim. Abimle konuşur, iki bir şey içeriz. Dönüşte de eşini alırız’ dedi. Ben de bu doğrultuda gittim. Özyağcı’yı ilk orada gördüm. Ben Doğukan Çep’i de tanımıyorum” dedi. Çolak, Özyağcı’nın sabıkalı olduğunu bilmediğini söyledi.

‘DOĞUKAN'DAN ŞİKAYETÇİYİM’

Sanık Özyağcı’nın Ankara’ya geldiği aracı kiraladığı sanık Mustafa Uzunlar, araç kiralanmasında sanık Çep’in aracı olduğunu açıkladı. Uzunlar, “Doğukan, ‘Polis arkadaşlarımızla düğün tebriğine gideceğiz’ dedi. Ben de polisleri duyunca kabul ettim. Aracımı temiz vermek için otoparkımdaki yıkamacıya verdim. Ben aracımı otoparka götürdüğümde iki polisin pavyon sohbeti ettiğini duydum. Spor eğitimim olduğu için otoparktan ayrıldım. Döndüğümde Doğukan yoktu. Eray ve iki polis arkadaş bindi. Polis oldukları için de sorgulamadım. Aracı getirdiklerinde ben teslim almadım. Ben ortağım olması nedeniyle Osman Bayraktar’ı ve Doğukan Çep’i tanırım. Doğukan’ın beni böyle bir olaya çektiği için de kendisinden şikâyetçiyim başkanım” dedi. Uzunlar, Çep’in aracı olması ve iki polisin araçta olacağı gerekçesiyle kiralama belgesi tutmadığını söyledi.

''YAŞANANLAR TAM BİR KOMEDİ''

Doğukan Çep’e olaydan önce 4 bin TL tutarında para atan sanık Ufuk Köktürk, sanık Çep ile cezaevinden arkadaşı olduğunu vurguladı. Köktürk, “Çep’le cezaevinden arkadaşız. Yakın arkadaş olduğumuz için bende para istedi. İnternet bankacılığını eşim kullanıyor. Eşimden rica ettim gönderdi. Bu cinayetin bir yerinde olsam Doğukan’la yüz yüze oturup parayı öyle verirdim. Polis sorgusunda bana MHP İl Başkanlığı’nda üç hilalin önünde neden fotoğraf çekildiğimi soruyor. Olcay Kılavuz’un işin neresinde olduğunu soruyor. Ne alaka soruyor? Konumuz bir cinayet. 55 yıllık kurumsal bir parti böyle bir şey olabilir mi? Yaşananlar tam bir komedi, böyle cinayet davası mı olur?” ifadelerini kullandı.