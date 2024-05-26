Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den 'Olcay Kılavuz' iddiası: Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor

Silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, cinayette adı geçen eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında çok konuşulacak yeni bir iddia orttaya attı. Kılavuz'un MHP'li üst düzey isimler tarafından öldürülmekten korktuğunu söyleyen Zengin, "Cinayetin anotomisi Olcay'dan sonra başlıyor. Olcay, emniyet müdürlüğü, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı diye gider" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:32
Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den 'Olcay Kılavuz' iddiası: Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor
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Ülkü Ocakları'nın önceki genel başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı olan ve suikastla ilgili soruşturmada ifade veren Ömer Zengin'den cinayete ilişkin çok çarpıcı iddialar geldi.

Halk TV'de "Nasıl Olacak" programında konuşan Zengin, olayda adı geçen isimlerden MHP Mersin eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un  cinayetin azmettiricisi olduğunu düşünmediğini ancak Kılavuz'ın cinayetin aydınlatılması açısından kilit isim olduğunu ve ifadesine başvurulması gerektiğini söyledi.

"SEMİH YALÇIN VE İZZET ULVİ YÖNTER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR"

Kılavuz'ın öldürülmekten korktuğunu iddia eden Zengin, "Olcay, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korkuyor. Olcay cinayetin kilit ismi. Aşağıda torbacılar var, tetikçiler var. Cinayetin anotomisi Olcay'dan sonra başlıyor. Olcay, emniyet müdürlüğü, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı diye gider" diye konuştu.

"KENDİSİNE SIRANIN GELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Programın konuklarından eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Semih Yalçın öldürme talimatlarını veren kişi midir?" sorusuna da yanıt veren Ömer Zengin, şunları söyledi:

"Bu çözülmüş bir cinayet. Bu cinayetin nasıl olduğunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Ellerinde bir ton mafya babası var. Bir şekilde birine mal ederler. Ama ben Olcay'ın korktuğunu yüzde yüz eminim. Günah çıkartmaya çalışıyor. Benim bir suçum, günahım yok diye çevresine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O, bu cinayet soruşturmasının yukarılara kadar gideceğini düşünmüyor, kendisine sıranın gelmeyeceğini düşünüyor."


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