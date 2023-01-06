Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan MHP’li Ufuk Köktürk’ün ifadesi ortaya çıktı

06 Ocak 2023 Cuma, 14:36

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 30 Aralık'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin yankıları sürüyor. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, son olarak 2 kişi daha gözaltına alındı. 10 şüpheli ise tutuklandı.

Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanan isimlerden biri de MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olmuştu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Oda TV’de yer alan habere göre, Köktürk’ün ifadesi ortaya çıktı. Suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013'te Maltepe Cezaevi'nde aynı koğuşta tanıştıklarını ifade eden Köktürk, 28 Aralık gecesi saat 23.00’de Facetime üzerinden aradığını belirterek, şunları söyledi:

“‘Bana acil iki günlüğüne para lazım’ dedi. Paranın ne için lazım olduğunu söylemedi. ‘Zor durumdayım’ dedi, ‘bana 4 bin TL para gönderebilir misin’ dedi. Ben de kendisine üzerimde nakit para olmadığını, eşimin banka hesabı üzerinden işlemlerini yaptığımı, eşimin hesabında da para olmadığını söyledim. ‘Bir yerden bulamaz mısın’ dedi. Ben de yanımdaki Mehmet Ali’ye sordum. O da hesabında para olduğunu verebileceğini söyledi. Doğukan’a IBAN atmasını söyledim bana IBAN attı. Arkadaşımdan aldığımı parayı kartsız işlem olarak havale edemediğim için eşimin kartını kullanmak suretiyle bana gönderilen IBAN’a parayı gönderdim. Aramızda zaman zaman para alışverişi olduğu için IBAN’ın kime ait olduğunu sorgulamadım ve parayı gönderdim.”

"Gözaltına alındığı sırada evinde bulunan silahı nereden aldığı" sorusuna Köktürk, “Yaklaşık 6 ay kadar önce Fatih’te tanımadığım Suriye uyruklu bir şahıstan 25 bin TL’ye satın aldım” yanıtını verdi. Köktürk, cinayetle ilgili olan bağlantısına dair iddiaları ise reddetti.