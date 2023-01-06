Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' çağrısı: Yanındaki çocukları teslim edeceksin

06 Ocak 2023 Cuma, 17:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili sessizliğini koruyan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diyen Kılıçdaroğlu, "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ancak MHP lideri Ateş'in adını dahi anmadığı konuşmasında, "Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyetin yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir" demeyi tercih etmişti.