Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdit mesajlarını paylaştı! ‘3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:27

Güncelleme: 10.03.2025 - 20:27

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 2022 yılında Ankara’da suikaste uğradı.

Cinayet davası duruşmaları görülürken Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e duruşma salonu önünde saldırı olmuştu.

Duruşma önündeki saldırgan 2 Ekim 2024’teki duruşmaya ara verildiği sırada, “Sen ne konuşuyorsun?” diyerek Selma Ateş’e yöneldi ve saldırdı. Saldırı son anda önlendi. Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise yaşadığı şok nedeniyle, saldırının ardından tedavi altına alınmıştı.

TEHDİT MESAJLARINI PAYLAŞTI

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdidi sosyal medyada şöyle duyurdu:

“Maalesef birileri yine cezasız kalan suçlar sebebi ile kendinde herkesi tehdit etme hakkını buluyor. Ne diyor ‘Elbet bir yerde denk düşeceğiz’. Denk düşmenize gerek yok kahpece pusu kurarsınız #SinanAteş e yaptığınız gibi ya da arkadan saldırırsınız bana yaptığınız gibi… O da olmazsa 3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz biz artık her şeyi bekliyoruz sizden. Yazık, çok yazık sizin gibilerle hiçbir zaman aynı safta olmadığımızı bir kez daha hatırlattınız.”