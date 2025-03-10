Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdit mesajlarını paylaştı! ‘3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz’

Suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdit mesajını paylaşarak “3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz, biz artık her şeyi bekliyoruz sizden” dedi.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdit mesajlarını paylaştı! ‘3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz’
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:27

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 2022 yılında Ankara’da suikaste uğradı. 

Cinayet davası duruşmaları görülürken Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e duruşma salonu önünde saldırı olmuştu.

Duruşma önündeki saldırgan 2 Ekim 2024’teki duruşmaya ara verildiği sırada, “Sen ne konuşuyorsun?” diyerek Selma Ateş’e yöneldi ve saldırdı. Saldırı son anda önlendi. Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise yaşadığı şok nedeniyle, saldırının ardından tedavi altına alınmıştı.

TEHDİT MESAJLARINI PAYLAŞTI

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdidi sosyal medyada şöyle duyurdu:

“Maalesef birileri yine cezasız kalan suçlar sebebi ile kendinde herkesi tehdit etme hakkını buluyor. Ne diyor ‘Elbet bir yerde denk düşeceğiz’. Denk düşmenize gerek yok kahpece pusu kurarsınız #SinanAteş e yaptığınız gibi ya da arkadan saldırırsınız bana yaptığınız gibi… O da olmazsa 3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz biz artık her şeyi bekliyoruz sizden. Yazık, çok yazık sizin gibilerle hiçbir zaman aynı safta olmadığımızı bir kez daha hatırlattınız.”


Etiketler: #Sinan Ateş #Selma Ateş #tehdit

İlgili Haberler

Sinan Ateş suikastinde ‘görüştürüldüler’ iddiası: Görüntüleri ortaya çıktı!

Sinan Ateş suikastinde ‘görüştürüldüler’ iddiası: Görüntüleri ortaya çıktı!
Özgür Özel, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile görüştü

Özgür Özel, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile görüştü
RTÜK yine ceza yağdırdı: Kanallara 'Sinan Ateş' yaptırımı!

RTÜK yine ceza yağdırdı: Kanallara 'Sinan Ateş' yaptırımı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler