Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 08:41
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürülmüştü. 

Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Doç. Dr. Sinan Ateş başından, karından ve bacaklarından toplam beş kurşunla yaralandı. Selman Bozkurt ise omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş’in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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