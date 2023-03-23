Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Hesabını beraber soracağız

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 18:52

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 19:10

Ankara'da geçtiğimiz aralık ayında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" ifadelerini kullandı.

Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız. pic.twitter.com/7fB9wfjFpU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 23, 2023

ADAY OLACAK MI?

Son dönemde Ayşe Ateş'in aday olacağı ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Ateş ailesinden, gazetemize yapılan açıklamada, "Aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" denilmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY DA KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ ZİYARET ETMİŞTİ

Şubat ayında Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ateş'in evini ziyaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de bir binadan çıktıkları esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.