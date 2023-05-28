2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sinan Oğan'ın sandığından yine Kemal Kılıçdaroğlu çıktı!

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın sandığından yine Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:13
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Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın sandığından yine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Oğan'ın oy verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 321 oyun 1'i geçersiz sayılırken, sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 274 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 46 oy çıktı.

14 MAYIS'TA DA KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ OLMUŞTU!

Oğan'ın oy kullandığı 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayılmıştı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci olmuştu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmamıştı.


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