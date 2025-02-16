Sınav sistemi dijitalleşiyor... ÖSYM yine ‘kendi başına’ karar alıyor

Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 16.02.2025 - 13:58

ÖSYM, 2028’e kadar üniversite sınavlarını dijital ortamda ve kapsamlı dil becerilerini değerlendirebilecek şekilde yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 2025 Nisan ayında e-TEP ile 4 dil becerisinden oluşan bir sınav yapılacak. Bu kapsamda e-TEP’in ilk deneme sınavı 2023 yılında gerçekleştirilmişti.

Ancak sınavın ne kadar başarılı olduğuna dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, belirsizlikler halinde tartışılan sınav sistemini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Gülez, böyle köklü bir değişiklik yapılırken eğitimin bütün bileşenlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini belirterek, eğitim sisteminin buna uygun olmadığına değindi.

'BEN YAPTIM OLDU' MANTIĞI

Mevcut sistemi güçlendirecek soru kapasitesini güçlendirmek, sınav merkezi güvenirliğini arttırmak gibi öneriler yerine yeni bir sistem getirmenin doğru olmayacağını söyleyen Gülez, “Tek bir sınav çocukların kaderini belirliyor. Bu kadar köklü bir değişiklik için önce pilot uygulama yapılmalı, sonra geri dönüşlerle düzenlemeler yapılmalı. Ama bizim eğitim sistemimiz, iktidarların ‘Ben yaptım oldu’ mantığında müdahalesine açık durumda. Müfredatımız, geçen dönem ortaya çıkan Maarif Eğitim Modeli’yle birlikte kimsenin görüşü alınmadan değiştirildi. Biz, bunlardan kamuoyuna duyurulduktan sonra haberdar oluyoruz. Eleştirilerimizi sunuyoruz, fakat dikkate alınmıyor. Eğer köklü bir değişiklik yapılacaksa, bizlerden fikir alınmalı” dedi.

SİSTEM ÖĞRENCİYE UYGUN MU?

Gülez, “Öğrencilerin daha önce karşılaşmadıkları bir sistem, bu yüzden zorlayıcı. Lisede son iki yıldır bu sistem uygulanıyor ama sınava girecek öğrenciler arasında mezun veya hiç böyle bir sistemden geçmemiş öğrenciler var. Siz onlara ‘Ben seni 4 dil becerisi üzerinden sınava alıyorum’ diyorsunuz. Bu, çocuk da tabii ki psikolojik bir sıkıntı yaratacaktır. Üniversite sınavında bütün öğrencileri kapsayan, düşünen bir değişikliğe gidilmeliydi” ifadelerini kullandı. “Sistem başarılı da olabilir, başarısız da; ama bizim ülkemizdeki sıkıntı, sistemin kökten ve kimseye sorulmadan değiştiriliyor olması” diyen Gülez, çözümün yeni bir sisteme gidilmekten ziyade mevcut sistemdeki eksikliklerin tamamlanması olduğunu savundu. ANKARA/Cumhuriyet

YENİ PLANIN HEDEFLERİ NELER?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024-2028 stratejik planı geçen yıl yayımlandı. Bu doğrultuda ÖSYM, dijitalleşme, yenilenme ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Plan kapsamında, elektronik sınav uygulamasını yaygınlaştırmak, 4 dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçen sınav yapmak, soru havuzunun kapasitesini güçlendirmek, aday bilgilendirme ve memnuniyetini arttırmak, sınav merkezi ve güvenliğini arttırmak, ölçme, seçme ve yerleştirme sürecini iyileştirmeye yönelik projeler yürütmek amaçlanıyor.