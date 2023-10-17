Sınava giren kişiye özel düzenekle kopya vermişti... Tutuklama kararı çıktı!

Erzurum'da sınava giren kişiye kopya düzeneğiyle yardım eden şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:20
Sınava giren kişiye özel düzenekle kopya vermişti... Tutuklama kararı çıktı!
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ekim'de Erzurum Lisesi e-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren F.Ö.'nün durumundan şüphelenerek üst araması yaptı. 

Aramada, F.Ö.'nün üzerinde gizli kamera ve işitme cihazı düzeneği bulundu. Polisler, F.Ö. ile ona dışarıdan yardım eden İ.K.'yi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklandı, F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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