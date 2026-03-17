Sınavda birinci olup mülakatta elenen Emniyet amiri intihar etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda görevli emniyet amiri 35 yaşındaki Birson Ergene'nin Ankara'da boş bir arazide cansız bedeni bulundu.

Ergene'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken olayın intihar vakası olma ihtimali üzerinde duruluyor. Son yıllarda artan polis intiharı vakalarına bir yenisi daha eklenirken Ergene'nin kurum sınavlarında da haksızlığa maruz kaldığı aktarıldı.

SINAVDA BİRİNCİ OLDU, MÜLAKATTA ELENDİ

Veryansın TV'nin haberine göre Ergene, bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşıyor ve borçlar nedeniyle bunalımlı bir dönemden geçiyordu. Emniyet amirinin yakın bir süre önce yurt dışında bulunan Türk Büyükelçiliklerinde, Başkonsolosluklarında veya Daimi Temsilciliklerinde görevlendirilmek üzere açılan misyon sınavına girdiği ve yazılı sınavda birinci olduğu görüldü. Ancak Ergene'nin yazılı sınavdaki başarısının mülakat ile düşürülmesi nedeniyle kadroya giremediği bildirildi.

AİLESİNE İNTİHAR MEKTUBU BIRAKMIŞ

Ergene'nin ölümünden önce ailesine bir intihar mektubu bıraktığı öğrenildi, bırakılan notta uğradığı haksızlıklara dair ifadeler olduğu öne sürüldü.

Emniyet amiri Ergene'nin cansız bedeni, dün saat 14.00'te memleketi Burdur'da toprağa verildi.